Raúl Márquez sufrió una agresión mientras entrenaba con su equipo en Gran Canaria. Un conductor se encaró con él tras una discusión sobre el peligroso adelantamiento que había realizado al equipo ciclista. Así lo cuenta Raúl en 'Jugones', con secuelas físicas de la agresión en su rostro.

"Un vehículo adelantó de forma bastante peligrosa. En el siguiente cruce el conductor me dice que si le estoy persiguiendo. Yo le digo que en el adelantamiento casi tira a mi compañero. Se baja del coche me empuja y me caigo", cuenta.

Y es que el conductor temerario propinó un puñetazo en la cara al ciclista, dejándole hematomas y contusiones múltiples.

Raul tuvo que interponer una denuncia cuando estaba siendo trasladado al hospital. " Tuve que denunciar en el momento en que la ambulancia me traslada al centro de salud", explica a 'Jugones'.