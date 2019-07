Llega el día de la verdad al Tour de Francia. La ronda gala afronta su etapa 20 con todo por decidir justo antes de llegar a los campos Elíseos, después además de una jornada en la que tenemos un nuevo maillot amarillo. Julian Alaphilippe ha cedido el trono en favor de un Egan Bernal que se lució en Iseram... y es que solo el granizo pudo pararle.

La etapa de hoy volverá a ser de alta montaña, y en ella ya no contaremos tampoco con Thibaut Pinot tras su abandono por problemas musculares. Los escaladores volverán a ser protagonistas en una jornada parecida a la de la etapa 19, en la que todo puede cambiar si alguno de los favoritos tiene un mal día.

Todo comenzará en Albertville a eso de las 11:45. Tras 130 kilómetros, el pelotón llegará a Val Thorens. Entre la salida y la llegada, que será a esos de las 17:30, una auténtica fiesta 'rompepiernas'. Primero toca subir el Cormet de Roselend, un puerto de primera categoría de 19,9 kilómetros y una pendiente media del 6%.

Para continuar, lo siguiente será un puerto de segunda categoría, el Cote de Longefoy, de 6,6 kilómetros al 6,5%. El final, eso sí, promete mucho más. El pelotón tendrá que subir el Val Thorens, un pico de 2.400 metros en el que tendrán que recorrer un total de 33,4 kilómetros con una pendiente de 5,5%. En un kilómetro, de hecho, hay casi un 10% de pendiente.

Habrá que ver cómo llegan allí los favoritos, y sobre todo el líder del Tour. Ya no es Alaphilippe, es Bernal. El colombiano, en una gran jornada en la siempre exigente subida al Iseram, arrebató el maillot amarillo a Julian. El francés no paró de perder tiempo y lo cierto es que le vino Dios a ver con el granizo porque si no habría sido mucho peor.

Es el segundo clasificado, pero él mismo sabe que va a ser complicado poder recuperar el trono de la mítica ronda gala. Ya no le quedan piernas, y mucho ha hecho llegando a donde ha llegado viendo cómo acabó las etapas en los Pirineos.

Ya solo queda un último esfuerzo para ver quién entra en París con el maillot amarillo en su poder. Bernal tiene a Alaphilippe a 48 segundos, y si el colombiano no falla parece que él será quien ponga su nombre como campeón del Tour de Francia 2019.

Dónde ver en TV

La etapa 20 del Tour se podrá ver íntegra, y gratis, en Teledeporte, el canal temático de RTVE. Además, La 1 conectará en directo a partir de las 16:00. Por su parte, Eurosport dará también la etapa... pero pagando.