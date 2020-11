Miguel Indurain vuelve a competir y lo hace con su hijo, Miguel Induran Jr, en la Titan Desert. Padre e hijo intentan descubrir quién es mejor de los dos.

Miguel Indurain Junior trata de sacarle los colores a su padre después de haber logrado llegar por delante suyo por primera vez. "Un minuto te he metido", dice su hijo mientras Indurain se justifica: "Hoy he reventado yo, se me ha parado el cambio".

Acostumbrado al asfalto y a las señalizaciones, Indurain admite que lleva mal adaptarse al uso del gps. Además compara el Tour con el mountain bike: "Son etapas más cortas pero más explosivas".

Un reto entre ambos Indurain cuyo objetivo es terminar la Titan Desert, aunque con un pique para ver cuál de los dos lo consigue antes.