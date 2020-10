Steven Kruijswijk, aspirante a la general del Giro de Italia, se ha visto obligado a abandonar la carrera tras dar positivo por coronavirus. Y no es el único. El esprinter Michael Matthews (Sunweb) también ha dejado la carrera este martes, en el día de descanso.

"No me puedo creer que lo tenga, me siento bien. Es una gran decepción recibir esta noticia. Es una pena que tenga que dejar el Giro así", afirmó Kruijswijk, undécimo clasificado en la general, en declaraciones facilitadas por el equipo.

Además, se ha conocido que todo un equipo también dejará el Giro. Se trata del Mitchelton-Scott, donde se han conocido varios casos. En total son ocho casos positivos entre las 571 test PCR realizadas.

"Al recibir los resultados, Mitchelton-Scott retiró inmediatamente a su equipo de la carrera y se enfocará en la salud de sus ciclistas y personal y su movimiento seguro en áreas de cuarentena. Como responsabilidad social de nuestros corredores y personal, el pelotón y la organización de la carrera, hemos tomado la clara decisión de retirarnos del Giro de Italia", comunicó el equipo, que no quiere afectar a otros equipos en este Giro.