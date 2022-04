Muy impactante fue la caída que sufrió Julian Alaphilippe en la Lieja-Bastoña-Lieja. A poco menos de 60 kilómetros de la meta, el ciclista francés se fue al suelo y no pudo terminar la carrera por el accidente sufrido. Su parte médico: dos costillas rotas y un pulmón perforado. Lo positivo es que el bicampeón del mundo se encuentra "estable".

"El campeón mundial Julian Alaphilippe sufrió dos costillas rotas, una escápula rota y un hemoneumotórax. Su condición es estable, pero deberá ser hospitalizado para observación", se puede leer en el comunicado emitido por su propio equipo, el Quick-Step Alpha Vinyl Team.

