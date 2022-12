Josep María Bartomeu, presidente del Barcelona, reconoció ante el juez en el ya conocido y cerrado 'caso Neymar' que el club azulgrana negoció y contacto tanto con el jugador como con su entorno cuando aún tenía contrato con el Santos, llegando incluso a efectuar un "pago anticipado". Según el máximo dirigente de la entidad culé, todo eso se hizo para "atar" al jugador una vez que este fuera libre.

"Iniciamos conversaciones con el padre de Neymar para que cuando el jugador acabara contrato con el Santos fuera al Barcelona. Era para atarle, para que cuando quedara libre viniera a jugar con nosotos. Es como un contrato de arras, un pago anticipado para asegurarnos de que no se fuera a otro club", señala el audio difundido por Globoesporte.

Bartomeu reconoce que negociaron con el jugador cuando aún tenía contrato con el Santos: "Se intenta llevar con la máxima discreción todo para que no haya filtraciones. Era importante que la afición del Santos no supiera que había un preacuerdo firmado con un club que no era el suyo".