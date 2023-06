Victor Wembanyamasigue siendo una de las personas del momento. A sus 19 años de edad, el nuevo ala-pivot de los Spurs continúa dejando grandes actuaciones, tanto dentro como fuera de la pista.

A través de un vídeo publicado por 'Bleacher Report', algunos de los grandes talentos elegidos en el draft fueron preguntados sobre a qué jugador les gustaría hacerle un mate. Una vez más, Wembanyama no se mordió la lengua.

"Va a ser especial hacer un mate... ojalá sobre LeBron. Él ha sido como el icono de la liga por mucho tiempo", ha asegurado 'Wemby' dejando a todo el mundo asombrado.

Sin embargo, pese a que la ambición y la osadía de Victor no deja indiferente a nadie, muchos de los 'rookies' que fueron preguntados eligieron a LeBron como víctima. El único jugador que optó por una estrella diferente fue Cason Wallace, que se decantó por Anthony Davis.

Most of the rooks want to dunk on LeBron 👀 😅

(via @Boardroom, h/t @BronGotGame) pic.twitter.com/PnaE3aa1B4