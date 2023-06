Era un secreto a voces: Victor Wembanyama, el gigante de 19 años y 2,21 metros llega a la franquicia de San Antonio Spurs. El jugador que aspira a hacer historia en la NBA tiene condiciones para destronar aLebron James.

Está llamado a marcar una época debido a que es de la generación del 2004, pero en sus acciones parece que lleva jugando 20 años en la mejor liga de baloncesto.

Con su influencia en el juego se convirtió en el líder del equipo. Disputó 34 partidos de liga regular con este espectacular promedio.

Si estas dos estrellas de la NBA (entre muchas otras) apostaban por él, es normal que todas las franquicias le tuviesen como objetivo. El francés llegaba la ceremonia del Draft como claro número uno, misma situación que Lebron James en 2003.

'The King' se refirió a Victor como un "astro generacional". "En los últimos años parece que todo el mundo es un unicornio... Wembanyama es más bien un alien", expresó 'The GOAT'. "Nunca hemos visto alguien tan alto, pero a la vez tan fluido y tan grácil como lo es él en la pista", añadió Lebron.

Giannis Antetokounmpo en una conversación con Serge Ibaka en su programa de Youtube también iba a destacar a 'Wemby'.

"Estate preparado, amigo. ¿Cuánto quieres jugar? ¿5 o 7 años más?", preguntó Giannis. "Estarás en la liga cuando este chico llegue, así que estate listo", destacó. "Porque si no estás preparado… este chico va a ser un problema...un gran problema", expresó.

Si estas estrellas de la NBA ya le elevan a los altares está claro que estamos ante un fuera de serie. En San Antonio Spurs, ya se frotan las manos con Victor Wembanyama.

This is the best Victor Wembanyama highlight to date and there is ZERO DEBATEpic.twitter.com/qdJnpEZQYa