Encontronazo de un fisioterapeuta del Real Madrid con un periodista: "¿Perdona? ¿Qué es esto?"

Después de la final de la Copa del Rey de la ACB, se vivieron momentos muy tensos en los vestuarios del WiZink Center.

Uno de los fisioterapeutas del Real Madrid se acercó a un periodista, preguntándole si había hecho algún gesto: "¿Perdona? ¿Qué es esto? ¿Has hecho algún gestito?".

"Grabándonos a ver si hacemos alguna cosa"

El periodista contestó al 'fisio' blanco: "Pues claro que no, he bajado y me he tocado la nariz, ¿qué voy a hacer?". La respuesta del fisioterapeuta del Real Madrid fue: "Por preguntarte".

Unos momentos de mucha tensión que acabaron con el miembro del Real Madrid entrando en el vestuario diciendo: "Ya lo tenéis todo grabado".