Stephen Curry es uno de los mejores triplistas de la NBA. El base, tres veces campeón del anillo con los Golden State Warriors, tiene en su haber uno de los mejores promedios anotadores desde la zona de tres.

Pero, ¿en qué jugadores se fijó Curry como referencia a la hora de mejorar su juego? Al ser preguntado por Juan Carlos Navarro, exjugador español del Barcelona y de Memphis Grizzlies, Stephen sorprendió afirmando que fue uno de sus referentes.

"Jugué contra él en un partido internacional. He visto muchos videos de él. Su creatividad, su selección de tiro, su ritmo en cancha. Todo esto se ve cuando juegas contra él. Lo vi lanzar con un solo pie y cómo se movía en pista. Me ayudó bastante en muchos aspectos de juego. Intenté alguna vez ese lanzamiento de tres. Fue una fuente de inspiración para mí. Hay que mirar a aquellos jugadores que pueden hacer mejorar tu juego tanto dentro como fuera de la pista", explicó el base de los Warriors en unas declaraciones previas al All Star 2021.

Y es que la 'Bomba' Navarro ha sido uno de los mejores jugadores del baloncesto español en los últimos años. El que fuera escolta del Barça cuenta en su palmarés con ocho ligas ACB, siete Copas del Rey, cinco Supercopas de España y dos Euroligas (segundo máximo anotador de la competición). Además, con la selección española logró ser campeón del mundo en 2006.