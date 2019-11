Sitapha Savané, exjugador de baloncesto que estuvo 15 temporadas en la ACB, no suele morderse la lengua cuando se trata de hablar de política.

El que fuera jugador de Gran Canaria y Estudiantes contestó de forma irónica a un tuit de Marine Le Pen en el que felicitaba a Vox por su resultado electoral y por su "fulgurante progresión".

"No no. No son extrema derecha. Y yo no soy negro, sólo me pasé un poco con los rayos UVA...", escribió Savané en su cuenta de Twitter.

No solo criticó a Vox, también se mostró especialmente irónico con Albert Rivera tras el resultado electoral. "Qué crack Rivera. Hace purga de los disidentes en su ejecutiva, pre-elecciones. Y ahora dice: "Pongo mi cargo a disposición de la ejecutiva. Porque YO no soy como los otros líderes que no asumen sus derrotas", escribió Savané.

Horas más tarde, el líder de Ciudadanos ha anunciado su dimisión debido a ese mal resultado electoral, que dejó a su grupo con 10 escaños en el Congreso de los Diputados.