Luka Doncic es uno de los mejores jugadores de la NBA, y así lo demuestran las estadísticas. Con mejores números que Stephen Curry, el base esloveno comenzó la temporada con sobrepeso, lo que le generó críticas hacia su figura. Gracias a una dieta estricta, ha perdido 12 kilos y ha recuperado su mejor estado físico.

“Pollo y arroz con verduras es lo que mejor me va porque no como mucho pescado y marisco”, mencionó el jugador de los Dallas Mavericks. “Sólo estoy comiendo más sano, pero esa ha sido la clave para mí ”, indicó un Doncic que, además, ha incrementado sus entrenamientos de fuerza e implementado sesiones de cardio a sus entrenamientos diarios.

Gracias a este ‘trabajo invisible’ habría reducido su peso en 12 kilos, según señala Tim MacMahon, de ESPN. Asimismo, el periodista comenta que el base esloveno arribó al comienzo de la temporada con 117 kilos, al igual que la temporada pasada. Esta subida de peso, que en la web de la NBA se encuentra en los 104 kilos, le provocó una serie de lesiones durante los primeros partidos de temporada.

“Tuve los Juegos Olímpicos, me tomé tres semanas de descanso y me relajé un poco. Tal vez demasiado. Solo tengo que volver a la normalidad”, señaló Doncic, en referencia a la subida de peso, lo que le reportó ‘críticas’ hacia su figura, como la de Reggie Miller, exjugador de Indiana Pacers. “En este momento le veo más pesado que nunca. Sé que ha tenido un verano largo, con los Juegos Olímpicos, pero mira cómo está subiendo y bajando. Realmente no está corriendo”, indicó Miller.

Y, según los buenos números del esloveno, que le postulan como uno de los candidatos al MVP de la temporada, parece que la rigurosa dieta que está llevando a cabo, funciona. En la madrugada del 18 de febrero anotó un total de 49 puntos, 15 rebotes y ocho asistencias en la tercera victoria consecutiva de los Wizards.

Con 22 años y una media de 27.5 puntos, 9.2 rebotes, 9 asistencias y un ratio de eficiencia por minuto de 24.38, este fin de semana afronta su tercer All Star en su cuarta temporada de la NBA.