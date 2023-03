El mundo del deporte ha rendido pleitesía a Pau Gasol, que ha entrado en el olimpo de Los Ángeles Lakers y ya forma parte de la historia del deporte español.

Otra figura reconocida a nivel mundial y que transmite admiración y orgullo en cualquier rincón de España es Rafael Nadal. El balear ha querido ser partícipe del día más especial en la carrera de su amigo.

En primer lugar le ha dedicado un vídeo en su cuenta de 'Twitter' alabando su figura: "Al final que los Lakers retiren la camiseta de Paul para mi es algo increíble".

"Que alguien que no es americano, es español y encima que yo he vivido de cerca me hace muchísima ilusión. Es un día de celebración y para estar orgullosos" destacó.

El tenista tiene un punto de vista diferencial sobre la aportación de Pau al baloncesto español desde su llegada a la NBA: "Muestra lo que ha significado Pau en la liga más importante del mundo, y más en un deporte así donde se veía muy lejano", añadió.

"Para mí hay algo que le hace muy especial y es que ha sido pionero en conseguir cosas que nunca se habían conseguido", incide.

Grandísimo Pau!!!!!!! Enhorabuena por este inmenso honor! 🤩 pic.twitter.com/o9FyBxGqgn — Rafa Nadal (@RafaelNadal) March 7, 2023

Los americanos han sido siempre los claros dominadores del deporte, lo siguen siendo, pero Paugracias a lo que ha conseguido antes", afirmó.

Y recalcó de forma rotunda "la dificultad suya es máxima porque nunca antes lo había conseguido un deportista español".

"Gasol es un buen ejemplo para los jóvenes"

Además ha destacado que Pau es un ejemplo para las nuevas generaciones por los valores que ha transmitido durante su carrera deportiva: "Es un muy buen ejemplo. Ya no solo de todos los valores que se le tiene que atribuir a un deportista para tener tanto éxito, también como deportista por haber llegado hasta ahí".

"Al final, siendo un buen ejemplo, de cómo se hacen las cosas, de respetar a los demás, de tratar bien a todos, y de alguna manera, de ser un buen ejemplo para los jóvenes", añadió.