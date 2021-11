Lo primero es lo primero, y para los jugadores jóvenes, los que son junior, del CB Granada, lo principal, según dice su entrenador Paplo Pin, es "sacar sus estudios de 2º de Bachillerato". Por ello, ha avisado que ni un solo jugador en dicha edad viajará a Palencia para jugar ante el Easycharger en la LEB Oro.

El motivo, que no quiere que pierdan ni un solo día de clase: "No me gusta que un chaval de 17 años se pierda dos días de instituto".

"No va a viajar ninguno a Palencia. Pueden jugar, pero viajamos el jueves. Lo primero que debe hacer un chaval de esta edad es sacar sus estudios de 2º de Bachillerato".

Y eso que tienen bajas, importantes, como las de Joan Pardina y Cristian Díaz, al igual que la duda de Petit Niang. Pero no, ni eso hace cambiar de opinión al técnico.

"Afrontaremos tres partidos en una semana con dos viajes importantes, pero el equipo está muy concentrado", cuenta.

El equipo de Granada busca ante el líder de la LEB Oro la que sería su tercera victoria consecutiva.