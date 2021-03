LeBron James es jugador de Los Angeles Lakers, pero a partir del 16 de julio cambiará a Marc Gasol, Anthony Davis o Kyle Kuzma, por nuevos compañeros como Piolín, Bugs y Lona Bunny. El cuatro veces campeón de la NBA protagonizará 'Space Jam: A new Legacy', la segunda entrega de la mítica película de los 'Looney Tunes'.

El '23' lo confirmó en sus redes sociales, después de subir varias imágenes en la que aparecía con la equipación de 'Tune Squad' junto a los personajes de dibujos animados. "No estás preparado para este equipo", comento en un tuit junto a cuatro fotografías.

LeBron James sucederá a Michael Jordan en la secuela de la original 'Space Jam', estrenada en 1997. La figura del seis veces campeón del anillo con los Chicago Bulls traspasó las canchas de baloncesto, ya que además de participar en un largometraje creó la marca de ropa 'Jordan'. Ahora le toca a LeBron hacer ese papel, un papel que según cuenta, le fue ofrecido hace 15 años, cuando declinó la primera oferta para salir en la segunda película de los 'Looney Tunes'.

"No pensé que estuviera listo para hacer algo de esa magnitud. Quería seguir concentrándome en mi juego y dar todo lo que pudiera. En mi juventud, pensaba cómo 'Space Jam' podía ser tan buena. Siempre habrá quien diga que LeBron trata de hacer todo lo que hizo Michael. Pero me he hecho mayor y sé lo que quiero. Sé lo que defiendo", explica LeBron en la revista 'Enterteinment Weekly'.