A sus 40 años, Pau Gasol se encuentra enfilando la recta final de su exitosa carrera. El pívot español lleva un año y medio lejos de las canchas a causa de la lesión que padece en el pie izquierdo y, tal y como él ha reconocido, ya no es un "chavalín" que pueda recuperar rápidamente forma y el tono de juego.

Es por ello que Pau se ha fijado un plazo de "mes o mes y medio", hasta "noviembre o diciembre", para poder volver. De lo contrario, el internacional español afrontaría uno de los momentos más duros en la carrera de un deportista: la retirada.

"Esta pandemia, dentro de todo lo malo que nos ha traído, me está dando un poco más de margen para recuperar ese pie, y la progresión está siendo positiva. En el próximo mes o mes y medio, mi nivel de exigencia en la pista va a ser muy elevado, y ahí descubriré si puedo volver a competir", ha señalado gasol a 'EFE'.

"Sigo trabajando con ilusión en mi recuperación, pero hay que tocar con los pies en el suelo: llevo un año y medio alejado de la competición y ya no soy un chavalín. Estoy muy preparado para el siguiente capítulo de mi vida. Pero también estoy trabajando para ver si puede extender un par de páginas más lo que he disfrutado tantos años", ha añadido el ganador de dos anillos de la NBA con LA Lakers.

Por último, y dotando a su discurso de un tono más serio que el mostrado con anterioridad, Gasol se refirió a los rumores que sitúan a su hermano, Marc, y/o a él mismo en el Barça basket.

Pau ha querido salir al paso de los 'dimes y diretes', calificándolos como "fake news": "No sé si han venido de la misma fuente o han creado el mismo ruido con igual veracidad en ambos casos. Pero si al final las cosas no salen del jugador ni del club, solo son rumores, y me sorprende el impacto y el recorrido que han tenido esas noticias sin haber sido contrastadas en ningún momento".