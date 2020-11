Llegar a ver a Marc y Pau Gasol con la misma camiseta sería un hito histórico en la trayectoria de los Lakers. En la franquicia angelina nunca han coincidido dos hermanos, por lo que ver a los españoles juntos en el mítico equipo sería un hecho que quedaría para los anales de la historia de la mejor liga del mundo.

El primer paso ya está completado. Tras abandonar los Toronto Raptors como agente libre, Marc Gasol ya es nuevo jugador de Los Ángeles Lakers, equipo en el que compartirá vestuario con estrellas del calibre de LeBron James o Anthony Davis.

Sin embargo, seguro que la ilusión del pívot, al igual que la de los aficionados españoles al basket, es ver a su hermano Pau junto a él en el Staples Center. El mayor de los Gasol se encuentra actualmente sin equipo, recuperándose de su lesión en el hueso navicular de su pie izquierdo.

Sin jugar un partido desde el 10 de marzo de 2019, el objetivo de Pau es fichar por un equipo que le permita disfrutar de minutos para recuperar sensaciones y poder acudir a los Juegos Olímpicos de Tokio.

Una carta de la baraja de opciones de Pau son los Lakers, franquicia con la que jugó entre 2008 y 2014, ganando el anillo de manera consecutiva en 2009 y 2010.

Esta posibilidad le "gustaría" a Pau, tal y como él ha reflejado en redes sociales a través de un 'me gusta' a un tuit de Eric Pincus, periodista que cubre la información de los Lakers para 'Bleacher Report'.

"Si los Lakers firman a Marc Gasol, me gustaría que también firmaran a Pau Gasol, al menos para que pueda retirarse como un 'laker'. Es uno de mis seres humanos favoritos que me he encontrado en mis viajes", reza el mensaje de Pincus, que al menos pide una retirada de Pau como jugador angelino.