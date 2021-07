La crítica de un periodista estadounidense a Luka Doncic ha provocado la reacción de su padre, Sasa, harto de las continuas críticas al base de los Dallas Mavericks.

Estas fueron las palabras de Brian Windshorst, periodista de la 'ESPN': "No sé cuánta gente va a estar deseando jugar con Luka. Es un tipo difícil. Es un gran jugador, pero cuando tú ves a los Mavericks siempre está ladrando. Ladra al entrenador, a los compañeros, a los árbitros. Siempre está ladrando por algo. Puede ser una persona realmente irritante".

Y Sasa ha respondido en varios medios de comunicación de Eslovenia: "No sé, puede que este periodista sea, probablemente, el mayor genio del baloncesto, así que no me preguntéis a mí".

Precisamente Doncic confirmó la clasificación de Eslovenia para los Juegos Olímpicos con una actuación estelar. Terminó con 31 puntos, 11 rebotes y 13 asistencias para 42 de valoración ante Lituania.

Doncic estará en Tokio... sin duda uno de los grandes atractivos de la competición de baloncesto. La selección eslovena se enfrentará a España en la primera fase, uno de los mejores partidos de toda la competición y dos selecciones llamadas a luchar por las medallas.