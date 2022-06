La mejor de las noticias para Pablo Laso ha llegado la mañana de hoy martes. El entrenador del Real Madrid de baloncesto ha recibido el alta hospitalaria y ha regresado a su domicilio después de haber sufrido un infarto la madrugada del pasado sábado al domingo.

El técnico vitoriano fue ingresado en el Hospital Universitario Sanitas La Moraleja y tras unas horas ingresado y en observación en la Unidad de Cuidados Intensivos por el cateterismo al que fue sometido pasó a planta, para posteriormente haber recibido el esperado alta.

Ha sido el propio Laso de comunicarlo a través de sus redes sociales: "Ya estoy en casa, y me encuentro perfectamente. He tenido la suerte que la vida me ha dado un aviso. Como me dijo el Dr. ayer, estoy mejor que hace 5 días. Con fuerza y ganas de volver cuanto antes".

Ya estoy en casa, y me encuentro perfectamente. He tenido la suerte que la vida me ha dado un aviso. Como me dijo el Dr. ayer, estoy mejor que hace 5 días. Con fuerza y ganas de volver cuanto antes. pic.twitter.com/FYcMRDU8D2 — Pablo Laso (@pablolaso) June 7, 2022

El entrenador de 54 años de edad se sentó en el banquillo en el segundo partido de la semifinal del 'playoff' de la Liga Endesa ante el Baskonia. Tras atender a la prensa, se fue a su domicilio y es en ese momento donde comenzó a encontrarse mal, por lo que fue al hospital por su propio pie.

A la espera de la evolución de Laso, será su ayudante Chus Mateo el encargado de dirigir al conjunto blanco en el tercer encuentro frente al conjunto vasco esta misma noche. El vitoriano es uno de los técnicos más exitosos en la historia del Real Madrid y ha recibido numerosas muestras de cariño en las últimas horas.