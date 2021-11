Desde 2019, la ACB promueve una campaña anual contra el acoso escolar. A los Darío Brizuela, Víctor Claver, Augusto Lima, Sergio Llull y Guillem Vives que formaron el 'Quinteto contra el Bullying' el año pasado se ha unido Miquel Montoro como 'Sexto Hombre'.

El youtuber mallorquín, conocido por sus famosos 'pilotes', ha querido coger de la mano a la liga española de baloncesto para concienciar sobre el bullying y el ciberbullying coincidiendo con el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar.

"Es una cosa que no tiene que existir. Siempre he estado gordito y se reían de mí por eso. ¿Por qué se tienen que reír de ti por ser diferente? Eso no es justo", explica Montoro en un vídeo publicado por la ACB.

"El que se ríe de ti es un cobarde. Estamos en una generación en la que eres lo más o no eres nadie", dice el youtuber, añadiendo una pregunta clave en la cuestión: "¿Por qué el que hace bullying no es el que se va a otro colegio y es el afectado el que se va?".