Michael Jordan es el mejor jugador de la historia del baloncesto, y ha pasado toda la vida ligado a las canchas. Sin embargo, los mitos también esconden detalles y aspectos desconocidos que impactan a cualquiera.

Muchos recuerdan la famosa entrevista que realizó en 'Playboy', donde confesó su gran fobia con el agua. Ahí fue donde se descubrió su lado más humano: "Un día fui a nadar con un muy buen amigo y nos divertíamos atrapando olas."

"En un momento, la corriente era tan fuerte que se lo tragó y él me agarró para no hundirse... no pude salvarle y murió", explicó. Ocurrió en un campamento de verano, cuando él era un niño: "Tenía siete u ocho años".

Ese momento le marcó tanto que necesitó del baloncesto para salir adelante...y vaya que si lo hizo. En cuanto a la la opinión de la gente, Jordan siempre ha sido rotundo: "Me importa un bledo lo que piense la gente de esto. Todos tienen fobia a algo, y la mía es el agua, ya no me meto en el agua, intento mantenerme alejado", comentó.

Por si fuera poco, una exnovia que tuvo en su época como universitario murió ahogada en la piscina. Allí su miedo aumentó drásticamente.

Muchos años pasaron, y esa fobia seguía presente en su día a día: "Ahora ni siquiera me acerco al agua...no nado, no me llevo bien con el agua". "No me subo al barco si no tengo un chaleco salvavidas y no voy en botes pequeños", dijo.

Sus otros miedos: las pesadillas donde defrauda a los suyos

Además de la hidrofobia, donde en los 90 se sinceró como nunca, en 'GQ' también ha rebelado que sufre pesadillas de todo tipo: "A veces me despierto en medio de la noche por malos sueños". "Siempre es algo que he hecho: He robado un banco. O he consumido cocaína. He sucumbido a las presiones de las drogas. O sentí la presión de beber", confesó.

Aunque el miedo más grande que tiene es defraudar a sus fans: "Son pesadillas en las que me sucede algo terrible que destruiría un montón de sueños de muchas personas o la concepción que tienen de mí; esa es la pesadilla más grande que vivo todos los días". "¿Qué pasa si cometo un error?", cuestionó.

"¿Cómo podría verse eso? Todo el mundo cree que es fácil ser Michael Jordan con todas las cosas buenas que me suceden, pero las cosas que más me asustan son las cosas malas, las cosas que derribarían a Michael, la imagen de Jordan. "Ese es el mayor temor al que me enfrento", recalcó.