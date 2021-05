Collin Sexton, jugador de los Cleveland Cavaliers, se llevó un puñetazo en la entrepierna de Luka Doncic. Y el jugador de los Dallas Mavericks acabó expulsado por este gesto antideportivo.

Doncic pidió perdón tras el encuentro, afirmado que no había sido a propósito: "Sabía que le había golpeado, pero no sabía dónde hasta que vi la repetición. No fue a propósito. Eso pasa mucho en los partidos. Supongo que éramos solo dos tipos luchando por un rebote".

"Fue solo una jugada de baloncesto", mantuvo el ex del Real Madrid, que solo estuvo 22 minutos sobre la pista por su expulsión. 15 son las técnicas que ha recibido ya esta temporada en la NBA.

Los Mavs no notaron la ausencia de su estrella. Rick Carlisle contó después del encuentro la conjura que había habido en el equipo después del momento. "Todo el mundo fue muy profesional. Nos juntamos y dijimos que teníamos que ganar porque éramos el mejor equipo", afirmó.

Dallas se llevó la victoria por 124 a 97 y ya acumulan cinco triunfos consecutivos y el equipo de Texas se aleja del temido play-in.