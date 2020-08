En los primeros playoffs que disputa en su carrera, y tras completar 38 puntos, 9 rebotes y 9 asistencias en el sexto partido frente a Los Angeles Clippers, Luka Doncic no pudo evitar la derrota de su equipo por 97-111, dejando el global con un 2-4 a favor del cuadro angelino.

El base de los Dallas Mavericks completó una gran serie a pesar del férreo marcaje al que le sometió la defensa de los Clippers, encabezada principalmente en Marcus Morris, que ejerció de sombra del esloveno durante gran parte de los encuentros.

Sin embargo, el afán de Morris por parar al transatlántico esloveno acabó provocando que perdiera los papeles y agrediera a Doncic tras una gran jugada del exmadridista. En una acción ya sin balón de por medio, el jugador de los Clippers golpeó en la cabeza a Luka, que tuvo que ser frenado por sus compañeros para que la tangana no fuera a mayores.

"Fue una acción terrible. ¿Qué puedo decir? Son dos partidos seguidos que hizo algo así. Realmente esperaba que el primero no fuera a propósito, pero mirando hacia atrás en la falta de este juego, sabes perfectamente, lo que pienso", explicó Doncic al termino del encuentro, haciendo referencia a la jugada del partido anterior en la que parecía que Morris pretendía pisar el tobillo lesionado del base esloveno.

"No quiero tratar con ese tipo de jugadores. Sólo sigo adelante", zanjó Doncic, mientras que Marcus tuvo que justificar su acción con un lance de otro partido para no reconocer su agresión: "Creo que, honestamente, tuvimos muchos idas y venidas en esta serie. Fue una serie muy reñida. No quiero que la gente confunda jugar baloncesto, jugar duro con intentar lastimar a alguien. Creo que Tim Hardaway tuvo una falta extremadamente dura con Paul George el último partido, y no fue tomada en el mismo contexto que el mío".

"Es un jugador joven. Va a ser el rostro de la liga. He tenido en cuenta todo eso. Soy veterano. Sé cómo funciona esto... Soy un hombre adulto. Me mantengo por mi cuenta. Como dije, no quise pisar su tobillo. Pueden decir las cosas que quieran decir, esto y aquello, en Twitter ... quieren decir, pueden decirlo. Voy a seguir jugando, contento de que mi equipo esté en segunda ronda", apuntó el jugador de los Clippers, al que podrían sancionar sin jugar el primer partido de las semifinales.