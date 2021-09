La COVID-19 no hace criba. Muchas personas famosas han tenido que pasar por los efectos de la enfermedad; algunos sufriendo más y otros menos, algunos con mejor o peor suerte.

En esa situación se encuentra Cedric Ceballos, exjugador de la NBA en equipos como los Phoenix Suns o Los Angeles Lakers y campeón de la edición de concurso de mates celebrada en el 1992.

El jugador ha publicado en sus redes sociales una foto en la que se le puede observar con una máscara de oxígeno, dando a entender que necesita respiración asistida.

Y es que su salud peligra. Después de 10 días ingresado aún sigue en estado grave y por ello ha querido mandar un mensaje a sus seres más cercanos.

"En mi décimo día en la UCI, la COVID-19 está oficialmente pateándome el culo. Pido a toda mi familia y mis amigos que recen por mí y por mi recuperación. Si os he hecho algo en el pasado, permitid que me disculpe públicamente. Mi lucha no ha acabado. Gracias", explica.

Ceballos está pasando por unos días difíciles, que contrastan con sus momentos como jugador. Estuvo 11 temporadas en la NBA, en las que dejó momentos inolvidables como el mate con los ojos vendados que le dio el título del concurso de 1992.

Fue uno de los máximos anotadores de la década, también fue elegido para el partido de las estrellas en una ocasión (1995) y se embolsó alrededor de 20 millones de dólares en el cúmulo total de su carrera.

No se han hecho esperar las reacciones, entre ellas la de Pau Gasol, quien ha respondido a la publicación dándole ánimos: ¡Manténte fuerte, estamos contigo!