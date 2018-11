LeBron James y los Lakers aguantan la reacción de Doncic y los Mavericks

Los Angeles Lakers, con un gran esfuerzo de su quinteto inicial, sobrevivieron a duras penas a la reacción final de Luka Doncic y los Dallas Mavericks (114-113) en un partido que llegaron a dominar por 19 puntos en el tercer cuarto y que pudo decantar Barea con un triple en el último segundo.

LeBron James fue el mejor del duelo con 29 puntos, 5 rebotes y 6 asistencias, mientras que Doncic, que tardó en entrar en calor, concluyó con 14 tantos, 7 asistencias y 5 rebotes. El puertorriqueño José Juan Barea aportó 15 puntos y 10 asistencias. Los Lakers, que reciben 122,3 puntos de media (la peor defensa en la historia de la franquicia), mejoraron ese registro y lograron neutralizar al base Dennis Smith Jr. (5 puntos).

Los tejanos, por su parte, han caído en los cinco partidos que han disputado esta temporada a domicilio. El arranque dejó un gran momento: Doncic se fundió en un abrazo con James, su gran ídolo, y le dirigió una sonrisa con la que dejaba clara la admiración que le profesa.

El escolta DeMar DeRozan logró 25 puntos y el ala-pívot LaMarcus Aldridge aportó otros 24 que permitieron a los Spurs de San Antonio ganar a domicilio (90-120) a unos Suns de Phoenix que acumulan seis derrotas consecutivas.

DeRozan comandó el ataque durante los 28 minutos que jugó, en los que anotó 10 de 12 tiros de campo y estuvo perfecto con 5 de 5 desde la línea de personal. Aldridge también estuvo inspirado en los tiros a canasta con 10 de 13 y perfecto (4-4) desde la línea de personal, además de capturar cuatro rebotes.

La gran figura dentro de la pintura de los Spurs fue el pívot español Pau Gasol, quien en apenas 16 minutos en el campo aportó nueve rebotes defensivos. El jugador de Sant Boi anotó 4 de 7 tiros de campo, repartió cuatro asistencias, puso tres tapones, perdió un balón y cometió una falta personal.

