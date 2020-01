"No estoy listo, pero allá voy". Así comienza LeBron James su mensaje de despedida a Kobe Bryant, su "hermano", una de las personas más relevantes en su carrera. En su cuenta de Instagram, LeBron reconoce sentirse "devastado".

La estrella de los Lakers, el elegido para recoger el testigo de Kobe Bryant en la franquicia angelina, promete continuar el legado del '24' y del '8', pidiendo a Kobe que le dé fuerzas y que cuide de él. "Literalmente escuché tu voz el domingo por la mañana antes de irme de Philadelphia de vuelta a Los Ángeles. Nunca pensé ni en un millón de años que esa sería nuestra última conversación", afirma en el mensaje.

Este es el mensaje completo de LeBron James:

"No estoy listo, pero allá voy. Tío, estoy aquí sentado intentando escribir algo para este 'post', pero cada vez que intento escribir algo, empiezo a llorar pensando en ti, en Gigi y en la amistad, el lazo, la hermandad que teníamos.

Literalmente escuché tu voz el domingo por la mañana antes de irme de Philadelphia de vuelta a Los Ángeles. Nunca pensé ni en un millón de años que esa sería nuestra última conversación. Tengo el corazón roto, estoy devastado, mi hermano.

Tío, te quiero, mi hermano mayor. Mi corazón va a Vanessa y a las niñas. Te prometo que continuaré tu legado, tío. Significaste mucho para todos nosotros, especialmente en los Lakers, y es mi responsabilidad poner esta mierda sobre mi espalda y seguir adelante. Por favor, dame fuerzas desde arriba y cuida de mí. Nos tengo aquí. Hay mucho más que me gustaría decir, pero ahora mismo no puedo porque no puedo con esto. Hasta que nos volvamos a ver, mi hermano".