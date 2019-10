¿Kevin Durant en el Barcelona? Sería la guinda del pastel para el ambicioso proyecto que han levantado este verano en la Ciudad Condal, con Mirotic y Abrines como principales fichajes.

El alero de los Brooklyn Nets, lesionado de larga duración por una lesión en el tendón de Aquiles, ha sido uno de los invitados de Serge Ibaka en su programa 'How Hungry Are You?'.

El jugador de los Toronto Raptors, excompañero de Durant en los Thunder, le pregunta sobre su futuro cuando ya lo ha ganado todo. La respuesta de Durant es clara: "Me gustaría jugar fuera de Estados Unidos mi último año".

Al ser preguntado por el equipo por el que ficharía, Durant muestra una clara preferencia: Barcelona. "Espero que algún día pueda. Es la segunda mejor liga del mundo y los partidos son divertidos, la Euroliga es muy divertida", asegura Durant.

La reacción por parte de los jugadores del Barcelona no se ha hecho esperar. Álex Abrines compartía el vídeo del momento, preguntándose: "¿Otro más?".

Su compañero Nikola Mirotic también se ha pronunciado, abriendo la campaña para llevar a Durant al club azulgrana: "Buenos días. Es un sueño loco sólo hasta que lo haces. #KDtoBarcelona".

El propio Barcelona ha compartido el vídeo, pidiéndonos prestar atención a las palabras de... ¿su futuro jugador? El tiempo resolverá esta pregunta.