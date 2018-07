El Iberostar Tenerife gana al Real Madrid y sigue líder de la ACB

El Iberostar Tenerife sigue al frente de la clasificación de la Liga ACB tras derrotar hoy al Real Madrid (75-64) en un choque de mucha intensidad donde los canaristas si tuvieron, en esta ocasión, acierto en los lanzamientos exteriores.

Doornekamp al principio, Grigonis, después, y Abromaitis, castigaron la canasta del Real Madrid y no permitieron con una intensa defensa que los de Pablo Laso tuvieran opciones de colocarse delante en el marcador. El Iberostar Tenerife salió enchufado desde el principio del partido.

Doornekamp no se escondió y tiró del equipo, con 14-10, nueve puntos eran del alero canadiense, pero la ofensiva del equipo de Txus Vidorreta no paraba y Pablo Laso tuvo que parar el choque con un tiempo muerto cuando el marcador reflejaba un 24-16. Los tinerfeños habían lanzado seis triples y los habían anotados todos, tres de Doornekamp, dos de Grigonis y uno de Hanley.

El minuto sirvió a Laso a organizar a su equipo, ya que solo Rudy Fernández estaba haciendo daño al equipo insular, y con un parcial de 0-8 para el Real Madrid hizo que se llegara al término del primer cuarto con un 26-24. Vidorreta sorprendió en el inicio del segundo cuarto con un quinteto poco habitual con Niang, Richotti y Kirksay en la cancha, acompañados por White y Abromaitis.

Le salió bien porque el quinteto respondió, ya no solo en el trabajo defensivo, sino también en ataque, y con la ausencia de Doornekamp, Tim Abromaitis tomó el mando ofensivo y dos canastas suyas pusieron el 30-24. El Real Madrid no se encontraba cómodo, Sergio Llull buscaba la penetración al no entrar sus tiros, pero el Iberostar Tenerife mantenía su intensidad defensiva y Abromaitis, en ataque empezaba a apuntillar al equipo madrileño.

No cambia el panorama en el tercer periodo

Así, las diferencias se fueron hasta los diez puntos (40-30, min.16), ventaja que empezaba a preocupar a Laso, pero que no logró cambiar la dinámica, pese a los cambios realizados como a sus tiempos muertos. En el tercer cuarto no cambio la tónica del choque, el conjunto aurinegro se mantenía al frente en el marcador, pero siempre atentos a un Real Madrid que en dos minutos podría dar la vuelta al choque.

48-42 y 52-46, pero el tiempo iba pasando y el Real Madrid no encontraba la fórmula para dar la vuelta al electrónico. Lo intentó con un amago de zona, pero lo único que consiguió fue llegar "vivo" al término del tercer cuarto (57-52).

Con Doornekamp y Abromaitis en cancha, el combinado lagunero fue un rival muy complicado. Los dos con el acierto que tenían apuntillaron de nuevo al conjunto de Pablo laso (62-52), al que se unía el impresionante trabajo de Bogris dentro de la zona.

Dos técnicas a Randolph supuso el momento decisivo del partido, ya el Iberostar Tenerife se puso 67-54 a cinco minutos para el final, una diferencia que, aunque corta para el Real Madrid, ayer se le hizo muy amplia. Laso jugó su última baza dando entrada de nuevo a Llull y Rudy, pero su rival, después del esfuerzo realizado, no estaba dispuesto a perder este partido que había dominado desde el primer momento.