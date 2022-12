Facundo Campazzo se fue en 2020 a la NBA, a los Denver Nuggets. En 2022 se fue a los Dallas Mavericks de Luka Doncic, pero le cortaron el contrato y actualmente no tiene equipo. Eso ha hecho que grandes equipos europeos quieran hacerse con sus servicios, como el Fenerbahçe o el Real Madrid.

El club turco ha confirmado que quiso ficharle, pero es difícil hacerse con sus servicios ya que el club blanco está en medio. "Fue un jugador que nos interesó durante el verano, pero hay otro detalle sobre él: se fue del Real Madrid a cambio de una cláusula seria (seis millones de euros, de los que aún debe pagar algo más de 2,5) y él mismo se encargó de la mayor parte. Si se va a un equipo que no sea el Madrid cuando regrese a Europa, tiene que pagar un porcentaje importante", dijo Derya Yannier, directora general, en 'FB TV'.

"La ecuación de que se vaya a un equipo que no sea el Real Madrid no es fácil", añadió. Sin embargo, no confirma que vayan a dar un paso más e intentar ficharle: "Puedo decir claramente que no hemos tomado ninguna acción concreta con respecto a ningún jugador en esta parte de la temporada hasta el momento".

Por el momento, el Fenerbahçe es uno de los clubs más en forma de Europa. Van 9-1 en la Euroliga y el equipo funciona bien. Sin embargo, uno de sus jugadores, Scottie Wilbekin, sufrió una lesión de rodilla y en caso de que sea grave, el equipo turco podría entrar al mercado.

Campazzo no irá a la NBA

Claudio Villanueva, representante de Campazzo, descarta que el argentino vuelva a la NBA en 'UnoContraUnoWeb': "A mí me parece que se ha acabado, al menos, este ciclo inicial. Si fuera por mí me taparía las orejas a la NBA y esperaría a un gran equipo de Europa. Si viene Charlotte, yo diría: '¿Para qué vamos a ir a Charlotte?'. Pero si vienen los Lakers, Boston, los Bulls..."

Así pues, no queda otra opción que jugar en Europa: "Si no juega en la NBA, ¿dónde va a hacerlo? No hay otro paso que no sea Europa. No son muchos los equipos del mundo que puedan contratar a Facu. Estoy seguro de que va a recibir una buena oferta de Europa, que es el sitio donde él debería desarrollarse ahora".

Por último, no descarta un regreso al Real Madrid: "Yo creo que sí, que el Madrid puede estar interesado porque además yo tengo una relación excelente con Chus Mateo. Hablo continuamente con él por una amistad de 25 años y sé lo que piensa. Pero también, el Madrid tiene un plantel de jugadores y tendrá que hacer una conjunción".