Boston está viviendo una auténtica 'Tackomanía'... y el TD Garden de Boston ha dejado una imagen posiblemente pocas veces, o nunca, vista en la NBA. Con el partido ya resuelto ante los Detroit Pistons, el pabellón entero se unió y se volvió loco para pedir una sola cosa a su entrenador: que diera entrada a Tacko Fall.

El jugador senegalés, de 2,26 metros de altura, ha ilusionado al máximo a su público, que no dudó en solicitar que ante los Pistons su deseo de verle jugar se viera cumplido. Estuvo receptivo el técnico de los Celtics, que dio entrada al gigante africano para que jugase unos minutos.

This is the best thing you will see all day. I promise. pic.twitter.com/leNL2oiaIc