La Policía encontró dos cadáveres en el interior de un vehículo el pasado lunes 16 de mayo. Ahora, se ha conocido que uno de los cuerpos carbonizados que había en el coche pertenecia al exjugador de baloncesto Jesse Parrilla, de tan solo 22 años de edad.

El vehículo en el que se encontraban los fallecidos estaba situado junto a un campo de golf en el Bronx. La otra víctima mortal es Nikki Wong, una amiga del joven. De acuerdo con la información del medio 'New York Post', ambos perdieron la vida a causa de un homicidio.

Tanto Parrilla como su amiga habrían muerto tiroteados antes de que se quemara el Honda Accord en el que fueron encontrados posteriormente. Según indican desde el medio citado, Nikki Wong recibió un tiro en la cabeza y Jesse Parrilla fue disparado en el pecho.

"Deben haberlo secuestrado. Creo que todavía tienen su teléfono", declaró desesperada Michelle Morales, la madre del joven exjugador de baloncesto al diario 'New York Daily News' unos días antes de que fuera encontrado su cuerpo sin vida por parte de los agentes policiales.

Ahora, la Policía se encuentra investigando las verdaderas causas de las dos muertes, ya que todavía se desconoce el motivo del posible doble homicidio. Parrilla, tal y como indica su madre, tenía el sueño de poder debutar en la NBA, pero ahora era repartidor de comida.

Desde el Genesee Community College, equipo en el que militó el joven, han expresado sus condolencias: "Es triste anunciar el fallecimiento de nuestro exjugador Jesse Parrilla. Jesse jugó para Genesee CC durante la temporada 2018-2019. Oraciones a su familia y seres queridos".

Sad to announce the passing of former @GCCCougarsBBall player Jesse Parrilla. Jesse played for Genesee CC during the 2018-2019 season. Prayers out to his family & loved ones. 🕊🕊🕊 pic.twitter.com/aifP1S4W58