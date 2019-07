Estaba llamado a ser uno de los más grandes de la NBA, pero la carrera de Dwight Howard ha sido el claro ejemplo de una caída libre. El pívot, ahora en los Memphis Grizzlies, ha mostrado su lado más personal en una entrevista concedida a Fox Sports 1. En ella, ha negado ser homosexual.

"No soy gay. ¿Por qué alguien a quien no he visto en toda mi vida decía esas cosas sobre mí?", se pregunta en referencia a una acusación de un transexual que afirmó haber sido su novio. "Al principio dolió pasar por eso, y me sentaba en casa diciéndome 'no quiero salir de aquí", sentencia.

Howard reconoce que ha visto "odio en estado puro" en gente que ni conoce. "He visto todo eso, y creo que al final me ha liberado. La gente tiene miedo de ser quien es y de dar un paso al frente. Temen lo que el resto diga o piense de ellos", afirma.