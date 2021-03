Nueva victoria de los Dallas Mavericks y nueva exhibición de Luka Doncic. El esloveno volvió a ser el mejor del partido ante Orlando Magic, anotando un doble-doble. Sus 33 puntos, 10 asistencias y 9 rebotes le consagraron como el mejor en el segundo triunfo consecutivo de la franquicia de Texas por 124-130.

El ex del Real Madrid sigue haciendo historia en su tercera temporada en la mejor liga de baloncesto del mundo. No solo por sus datos sino también por sus jugadas de gran calidad. La última de ellas fue la espectacular asistencia de espaldas a aro pasado. Una acción que no dejó indiferente a uno de los comentaristas del encuentro, que se reía a carcajadas.

El base de los Mavs lideró a su equipo con una amplia gama de recursos ofensivos anotando 12 de 22 tiros de campo. Y con éste, ya son 46 encuentros en los que Luka ha liderado a su equipo como máximo anotador en puntos, asistencias y rebotes, superando al histórico jugador Dirk Nowitzki, que lo hizo con 38 partidos en sus 21 temporadas en Dallas.

Además, el esloveno se ha convertido en el tercer jugador en la historia de la NBA con más partidos en anotar de 30 puntos, 10 rebotes y 5 asistencias antes de llegar a los 24 años. Suma 28 encuentros con esta estadística y tan solo le superan LeBron James, con 39 partidos, y Oscar Robertson con 72.

Su entrenador, Rick Carlisle habló tras el encuentro y no dudó en deshacerse en elogios a Luka. "Este tipo desafía toda lógica cuando se trata de teorías convencionales de entrenador, y es por ello por lo que le damos la pelota y le dejamos crear", dijo en rueda de prensa. Incluso el entrenador de Orlando, Steve Clifford, se rindió ante la calidad del exmadridista. "Una vez comienza a atacar el aro, literalmente detiene el juego. Cuando bota, es tan grande, tan fuerte y tan habilidoso que estás a su merced", señaló.

Los Mavericks encadenan ocho victorias en 10 partidos y se mantienen novenos en la conferencia oeste, con el objetivo de entrar en los play-off.