La pasión por su deporte, la ambición y la exigencia física son algunas de las claves del éxito de Stephen Curry y Roger Federer, o por lo menos así lo ve Steve Kerr. De acuerdo con el actual técnico de los Golden State Warriors, el tenista suizo y su propio jugador están cortados por la misma tijera.

"Su rutina es como un metrónomo. Todos los días es exactamente la misma cosa. Curry está en la sala de entrenamiento, en la sala de pesas y en la pista. Es como un reloj", señaló.

"Pero también tiene un sentido de la alegría y de la energía dentro de ese trabajo. Lo disfruta muchísimo. Ama el proceso. Creo que eso es una de las cosas que une a todos los grandes atletas, los súper atletas, los Roger Federer del mundo, los Stephen Curry del mundo. Tienen una rutina que no solo es súper disciplinada sino que también la disfrutan mucho cada día", añadió el entrenador estadounidense.

Kerr nunca ha escondido su admiración por Federer, y recordó que le conoció en un viaje de la NBA a China, cuando uno de sus jugadores, Draymond Green, le preguntó cómo podía mantenerse durante tanto tiempo jugando al máximo nivel.

"Su respuesta fue simple pero profunda. Dijo: 'Me encanta mi ritual diario. Me levanto, hago el desayuno a mis hijos, los dejo en la escuela, voy a entrenar y ya sé los métodos de entrenamiento que me mantienen en la mejor posición con mi edad'", explicó.

"'Me encanta competir. Pero cada día, me voy a la cama por la noche y pienso que ha sido un gran día'. Pienso mucho en Steph cuando pienso en esa historia de Federer. Son muy similares en ese placer por la vida y disfrute por el proceso", sentenció el técnico de los Warriors.

Además, el propio Curry reconoció hace unos días su amor por el baloncesto y sus ganas de continuar trabajando para ir a más cada temporada, a pesar de ya ser uno de los mejores jugadores de la historia de la NBA.

"Me encanta trabajar. Intenta divertirte lo máximo posible. Los días que quieres levantarte y hacer el trabajo, los días que no, los días que estás cansado, todo ese tipo de cosas. Todo se basa en mi mentalidad desde que empecé y en tratar de mantenerla cada año durante todo el tiempo que pueda", apuntó el '30', que ya está centrado en el quinto partido de las Finales después de dar un auténtico recital y sumar 43 puntos en el último encuentro.

La serie entre Golden State Warriors y Boston Celtics se encuentra totalmente igualada, con dos victorias para cada equipo.

"Especialmente cuando avanzan los playoffs, los equipos están tan igualados y los partidos son tan físicos e intensos que incluso la más mínima ventaja en términos de fuerza y energía supone una gran diferencia", comentó Kerr en la rueda de prensa previa al partido de esta misma madrugada.