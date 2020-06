Los jugadores de la NBA están siendo uno de los colectivos más activos en la lucha contra el racismo. Siempre ha sido así y tras la muerte de George Floyd a manos de un policía, todavía más.

El alero de Portal Trail Blazers Carmelo Anthony ha estallado en Instagram contra el presidente de Estados Unidos Donald Trump. "Ha declarado la guerra al pueblo americano, que está protestando contra la muerte de un hombre negro", afirma.

"¡Todavía no han arrestado a los hombres que mataron a George Floyd!", expresa. Sin embargo, esta afirmación es errónea, ya que Derek Chauvin, el policía que asesinó a Floyd, sí se encuentra en prisión.

"América está siendo destruida y quemada. La Guardia Nacional está en guerra con los ciudadanos", sentencia Carmelo Anthony, muy enfadado con la actuación del presidente Trump.

Ataque de Popovich

El entrenador de los San Antonio Spurs, Gregg Popovich, también ha realizado unas duras declaraciones contra Donald Trump, al que ha calificado de "idiota trastornado".

"Lo que me llama la atención es que todos vemos esta violencia policial y el racismo y lo hemos visto todo antes, pero nada cambia", afirma en una entrevista al medio 'The Nation'.

"Me horroriza que tengamos un líder que no puede decir 'Las vidas de los negros importan'. No puede porque es más importante para él apaciguar al pequeño grupo de seguidores que validan su locura. Por eso se esconde en el sótano de la Casa Blanca. Es un cobarde. Crea una situación y huye como un estudiante de primaria. En realidad, creo que es mejor ignorarlo", sentencia.