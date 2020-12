Más de 12 horas después de conocerse que el Barcelona no había dejado a Thomas Heurtel viajar a la Ciudad Condal, quedándose quedándose en Estambul, el club ha emitido un comunicado para defender su decisión.

Asegura que el base francés "no estuvo desatendido" y que se le dieron "todas las facilidades" para volver a Barcelona. "Sigue formando parte de la disciplina del FC Barcelona, a la espera de poder solucionar su futuro", señala la nota del Barça.

Según informó 'Mundo Deportivo', el equipo azulgrana habría dejado a Heurtel en Turquía después de enterarse que estaba negociando "a escondidas" con el Real Madrid.

Comunicado

1. El domingo, día en que el equipo se enfrentaba al Joventut de Badalona, ​​el Club y el jugador decidieron que el jugador no disputara el partido para evitar una posible lesión, ante un acuerdo de resolución de contrato mutuo inminente.

2. El lunes el Club permite al jugador, que no estaba convocado para el partido contra el Anadolu Efes, viajar con el equipo a Estambul para solucionar su futuro profesional, tal y como él y su representante pidieron.

3. El martes el jugador pidió permiso al club para hacer vida paralela al equipo durante este desplazamiento y poder resolver su futuro profesional.

4. El martes al mediodía, el Club y el agente del jugador rompen las negociaciones y se emplazan a seguir hablando. Ante la situación generada por esta ruptura de las negociaciones, y al no estar bajo la disciplina del equipo en este partido, se decide que el jugador no vuelva con el grupo. El jugador no estuvo desatendido en ningún caso y se le dieron todas las facilidades -noche de hotel, billete de vuelo regular y toda la documentación pertinente- para poder viajar y volver a Barcelona el día siguiente.

5. Finalmente, el Club quiere comunicar que Thomas Heurtel sigue formando parte de la disciplina del FC Barcelona, ​​a la espera de poder solucionar su futuro en los próximos días.