Carles Castillejo, quien fuera campeón de España de 5.000, 10.000, media maratón y maratón, ha cargado con mucha dureza en redes sociales contra la Generalitat de Catalunya.

El motivo ha sido el cierre de las instalaciones deportivas en el área metropolitana de Barcelona, decisión que ha tomado el gobierno catalán tras el aumento de casos de coronavirus en la zona.

No son pocos los que han criticado esta decisión. Castillejo, en un tuit, ha mostrado su contrariedad frente a que se haya decidido cerrar este tipo de instalaciones pero siga todo perfecto para otras actividades.

"La Generalitat nos cierra las instalaciones deportivas. De todos es sabido la afición de la COVID-19 por el deporte, y la aversión hacia otro tipo de cosas como la cerveza, las reuniones sin mascarilla, al arrumaco adolescente o a las rebajas". ¡Congruencia!", dice Castillejo.

En el área metropolitana de Barcelona la @gencat nos cierra instalaciones deportivas. De todos es sabido la afición del #COVID19 por el deporte y la aversión hacia otro tipo de cosas como la 🍺, las reuniones sin mascarilla, al arrumaco adolescente o a las rebajas. CONGRUENCIA!! — Carles Castillejo (@C_Castillejo) July 19, 2020

No fue el único 'zasca' del atleta para la Generalitat en redes sociales: "No creo que la solución sea el cierre de los recintos deportivos, donde hay un protocolo de actuación y donde normalmente se respetan las normas. No puede ser que se cierren pistas de atletismo y las playas estén a tope".

Recolzo la iniciativa. No crec que la solució estigui en tancar recintes on ja hi ha un protocol d’actuació i on normalment es respecten les normes. La @gencat hauria de repensar aquesta part de les recomanacions. No pot ser que es tanquin pistes atletisme i platjes a tope, p.ex https://t.co/2gQpe6aO50 — Carles Castillejo (@C_Castillejo) July 19, 2020

La Unión de Federaciones Catalanas, por su parte, también mostró su "desacuerdo" ante unas medidas que, según dicen, "ahogan aún más al deporte".