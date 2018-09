Willy Toledo sale en libertad tras comparecer ante el juez: "Es maravilloso pasar la noche en los cuarteles de la policía político-social"

EL ACTOR SE NIEGA A DECLARAR ANTE EL JUEZ

El actor Willy Toledo ha abandonado los juzgados tras ser detenido este miércoles y llevado ante el juez. "No he declarado, me he limitado a remitirme a un escrito que ya presentamos hace meses". En ese escrito reitera que no ha cometido ningún delito y que no considera "necesario" presentarse ante "ningún juez ni fiscal". Toledo ha quedado en libertad provisional sin fianza.