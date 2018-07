'The Big Bang Theory' no tendrá voces españolas esta semana por la huelga de actores de doblaje

Los científicos más frikis de Pasadena no tendrán este semana voces españolas. Los actores de doblaje están de huelga en España, lo que ha impedido doblar al castellano el nuevo capítulo de 'The Big Bang Theory'. Una situación que, no se descarta que por fechas, pueda llegar a afectar a otras series.

Los trabajadores del sector del doblaje de la Comunidad de Madrid acuden a la huelga por el convenio colectivo y ante "la imposibilidad" de llegar a un acuerdo con la patronal, que está integrada por una docena de empresas.

Los paros están convocados por CCOO de Madrid, UGT-Madrid y los sindicatos Artistas de Doblaje de Madrid ADOMA y Locumad, que cifran en un 99% el seguimiento en esta primera jornada, que estaban llamados a secundar unos 400 profesionales.

Los trabajadores del sector "llevan desde enero de 2016 reuniéndose para negociar un II Convenio Colectivo de Doblaje de la Comunidad de Madrid que no avanza", según explica Comisiones Obreras.

Estos artistas trabajan "por convocatoria, con contratos de un día e incluso de horas, por ejemplo para doblar un capítulo de una serie", y están regulados por un convenio de 2009 que está sin actualizar.