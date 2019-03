El retrato del rey Juan Carlos y su familia pintado por Antonio López está listo tras 20 años

Ya está terminado. Al retrato de la antigua familia real de Antonio Lopez sólo le quedan los últimos retoques. Antes de que acabe el año podrá verse por fin expuesto en el Palacio Real. Se acaban 20 años de espera.

Dos décadas ha tardado en pintarlo. Sus colegas reconocen que ha sido demasiado tiempo. Aun así, él ha confesado que no está satisfecho. Por eso, va a seguir trabajando en él mientras pueda.

Oficialmente está terminado, pero este viernes Antonio López nos ha dicho que lo sigue retocando. “No, no lo he acabado, me han dicho que el 10 de octubre van a recoger el cuadro. Hasta esa fecha voy a seguir trabajando”, asegura López.

Así, sigue acudiendo cada día al Palacio Real para retocarlo. Cambios en los colores, retoques. Es meticuloso y perfeccionista. Se inspiró en unas fotos de hace dos décadas de familia real.

Esto es, los por entonces reyes de España con sus tres hijos. El director de Colecciones Reales de Patrimonio es de los pocos que han visto la obra, y reconoce que se nota el paso del tiempo.

“En la indumentaria es, evidentemente, donde más se nota. También en los rostros”, señala el director José Luis Díez.

Sin embargo, para el pintor, la esencia no ha cambiado. “Sigue siendo el mismo cuadro de siempre. Me gustaría que fuera un cuadro más brillante, pero no he podido llegar más lejos de lo que he llegado”, considera López.

Y eso que, dicen los más críticos, tiempo no le ha faltado: en 1994 recibió el encargo. Algunos pintores creen que los retratos deben ser cosa de artistas más ágiles. En cambio, Patrimonio asegura que volvería a confiar en él

Para verla habrá que esperar aún a diciembre, cuando formará parte de una exposición en el palacio real.