El retrato de Donald Trump y su 'micropene', prohibido en las galerías de EEUU

Varias galerías de arte de Estados Unidos han prohibido a la artista Illma Gore exponer en sus paredes un cuadro del polémico magnate Donald Trump, aspirante a la nominación presidencial republicana y que en la obra aparece desnudo y con unos genitales diminutos.

La obra sí podrá ser mostrada dentro de dos semanas en la galería británica de arte contemporáneo de Maddox, en el exclusivo barrio londinense de Mayfair, ha indicado la artista, que vive en Los Ángeles, California.

"Me parece curioso que, con la libertad de expresión de Estados Unidos, tenga que ir a Londres a mostrar mi arte", criticó la joven australiana-estadounidense, conocida por sus reivindicaciones artísticas feministas y su arte callejero. El nombre del cuadro, con un precio de casi 1,3 millones de euros, coincide con el lema de campaña de Trump: 'Make America Great Again' (Hacer a Estados Unidos grande de nuevo).

En la pintura, Trump aparece con su característico pelo rubio, cara de burla, los brazos apoyados en una pierna y un pene de pequeño tamaño, que ha sido objeto de gran controversia, enfado y burlas en las redes sociales.

Pintar al "duro" magnate neoyorquino con unos genitales pequeños tiene como objetivo "comenzar una debate sobre género y sobre por qué la sociedad da tanta importancia a lo que uno tiene dentro de sus pantalones", ha explicado Illma Gore. "Básicamente, usted puede ser un mala persona sin importar lo que está en sus pantalones. Sus genitales no definen el género, su poder o su inteligencia", añadió.

La artista rehusó dar el nombre de las galerías de Estados Unidos que no le han permitido exponer su obra. "No puedo dar los nombres de las galerías porque no quiero ponerlas en primera línea de fuego. Era más por su seguridad y porque Donald Trump ha iniciado acciones legales y también incita a la violencia contra todo aquel que no lo apoya", criticó Illma Gore, quien aseguró que ha recibido amenazas.

La artista afirmó que el contenido de su pintura ha sido prohibido en las redes sociales Twitter y Facebook y tampoco ha podido vender su cuadro a través de la plataforma de comercio electrónico eBay.

El polémico magnate se ha perfilado durante la carrera hacia la Casa Blanca como un líder fuerte, que quiere construir un muro en la frontera entre Estados Unidos y México y deportar a todos los inmigrantes indocumentados que viven en el país.