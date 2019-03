El reto de la búsqueda del cuerpo de Cervantes

La búsqueda del cuerpo de Cervantes en Madrid está siendo un reto para los arqueólogos. El georadar ha localizado 33 nichos en los que podrían estar sus huesos. Encontrarlos es un hito a la altura de otras grandes aventuras como la búsqueda de las tumbas de Alejandro Magno o la del inca Atahualpa.

Fernando Prado, historiador y director de `Operación Cervantes´ asegura que no hay ningún individuo, que haya influido tanto como Cervantes, que su tumba todavía no haya sido encontrada. Perder la pista de un personaje tan importante no es algo puntual. “Hace 300 años no se llevaba un registro tan exhaustivo de las defunciones y el lugar en el que eran enterrados” afirma Markel Gorbea.

Por todo el mundo, los arqueólogos buscan los cuerpos de figuras históricas. Como Atahualpa, el último rey inca. La conquista de los españoles se llevó por delante tanto a los vivos, como a los muertos. César Heras, presidente del Colegio de Arqueólogos de Madrid explica que “en los momentos de matanza por parte de españoles hacia ellos, los grupos de la nobleza incaica escondían a sus muertos”.

La de Alejandro Magno, es una de las tumbas más buscadas de la historia. Desde el momento de su muerte, hace más de 2 .300 años, su paradero ha sido un misterio. Si finalmente aparece el cuerpo de Cervantes, el director de su búsqueda pide un funeral de estado para honrar al manco de Lepanto porque según él: “Hemos estado viviendo a costa de su fama, de su gloria y de su trabajo durante siglos y ¿Qué hemos hecho por él?” En los próximos meses comenzará el análisis de los 33 nichos detectados por el georradar.