¿Quién actúa hoy en la última semifinal del COAC? Orden de actuación de la sesión del miércoles

Las últimas siete agrupaciones se dan cita este miércoles 26 de febrero en el Gran Teatro Falla de Cádiz, donde se desarrolla el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) desde el pasado mes de enero. Arrancó con la fase de preliminares, para continuar con los cuartos de final. Una vez que termine la sesión de este miércoles, ya sólo quedará la Gran Final, a la que llegarán un máximo de 16 agrupaciones.

En esta última sesión de semifinal se citan un coro, tres chirigotas y tres comparsas, y ningún cuarteto: sólo dos lograron pasar a esta fase, y actuaron en las dos primeras sesiones de la semifinal del COAC. Cada agrupación, independientemente de su modalidad, tienen media hora para su actuación, que tendrán lugar en el siguiente orden:

El Lado Oscuro - Coro

Al cielo con él - Chirigota

Los Poderosos - Comparsa

Los James Bond que da gloria verlos - Chirigota

Los del barrio - Comparsa

Cádiz, los que van a cantar te la sudan (los disléxicos) - Chirigota

DesOBDC! - Comparsa

La semifinal del COAC, como el resto de sesiones que ya se han desarrollado hasta ahora, arranca en cada jornada a las 20:00h, y teniendo en cuenta el tiempo que tienen cada una para actuar, se puede extender hasta pasada la medianoche. A la media hora de actuación se le suman los breves descansos que hay entre actuación y actuación.

Una vez finalice esta fase, el jurado del COAC dará a conocer las puntuaciones de las agrupaciones que no pasan a la siguiente fase, mientras que las de las que sí lo hacen permanecen en el más absoluto secreto. No obstante, los jurados no oficiales van dando sus puntuaciones, en lo que puede servir como 'termómetro' para ver por dónde va el Carnaval este año.