"Valencia en Fallas es una fiesta incomparable. Valencia en fallas tiene un encanto inolvidable. Valencia en fallas es lo mejor del mundo entero por su alegría, arte y salero", reza la canción que suena en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia al termino de cada Mascletà. La de ayer estuvo a cargo de la Pirotecnia Crespo de Alzira, un espectáculo que impregnó las redes sociales por el color que disparó al principio.

El pirotécnico, Vicente Rodríguez, lo tildó de uno los mejores trabajos que han realizado hasta el momento. Hoy es el turno de la Pirotècnia Turís, que suele disparar en un centenar de fallas de Valencia así como en varios municipios.

A pesar de que todavía no es fin de semana (días en los que se concentra la programación fallera), la plaza se empieza a llenar, como cada día, en torno a las 13:00 horas. Es decir, si se quiere coger un buen sitio es recomendable acudir sobre esta hora, a no ser que no se priorice las primeras filas.

Los protagonistas de hoy es una pirotècnica familiar que se remonta a 1948 apuesta por "la tradición, calidad y fabricación propia", señala en su portal web. El año pasado se encargó del espectáculo del 16 de marzo en el que colocó 126 kilos de material pirotécnico. El resultado fue una mascletà de casi seis minutos con ritmo y potencia, con estallido final incluido.

A qué hora es la mascletà hoy

Una estructura parecida se espera para este miércoles 13 de marzo de 2024. Eso sí, habrá que esperar a las 14:00 horas, momento en el que da comienzo el espectáculo, para comprobar si habrá o no un inicio sorpresa como el de ayer. En cualquier caso, los estallidos de las dos menos diez y menos cinco avisarán del inicio de la mascletà a los más despistados.