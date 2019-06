Polémica en la Selectividad de Valencia: no se revisará el examen de Matemáticas

El coordinador de las Pruebas de Selectividad en la Comunitat Valenciana ha asegurado en una entrevista en la Cadena Ser que el examen calificado de "dificilísimo" por los alumnos no será revisado como se pedía en una petición en Change.org.

Antoni Gil ha explicado que en el 2018 se originó una polémica similar con el examen de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales: los alumnos de ese año también realizaron una petición en Change.org y posteriormente se comprobó que las calificaciones no fueron malas.

Gil ha recordado que al término de los procesos de corrección de los exámenes se pueden realizar las reclamaciones pertinentes en caso de que el alumno no considere justa una calificación, pero esto sólo puede realizarse una vez publicadas las notas.

Los alumnos piden un examen único nacional

Los alumnos valencianos han abierto una petición en Change.org criticando el alto nivel de dificultad en las pruebas de Matemáticas de la Selectividad y han pedido la impugnación de la prueba.

Además exigen un examen único nacional y denuncian que se hayan preguntado por conceptos que "dijeron estrictamente" que no entraban en la materia. La petición ya cuenta con más de 24.000 firmas en sólo unas horas y son muchos los estudiantes que están comentando lo sucedido en la prueba.

"El motivo principal de la impugnación es el alto nivel de dificultad del examen comparado con todos los años anteriores. Los alumnos no hemos sido capaces de demostrar nuestros conocimientos de la misma forma que durante todo el curso. No tiene sentido que muchísima gente que ha estado sacando 10 durante todo el curso, ahora no pueda llegar ni al 7, a pesar de haberle estado dedicando horas y horas a la materia", reza la queja.