Polémica por 'Mercy', la canción que representará a Francia en Eurovisión sobre la historia de un bebé nigeriano que nació a bordo de un barco de rescate del Mediterráneo

"He nacido esta mañana y me llamo Mercy", es lo canta el dúo francés que representará al país galo en Eurovisión. La canción cuenta la historia de un bebé nigeriano bautizado como Misericordia o Piedad que nació en Marzo de 2017 a bordo del barco humanitario Aquarius, en pleno viaje migratorio para cruzar el mediterráneo.

"Estábamos completamente abrumados y en medio del proceso de escritura pensamos que era una historia hermosa que contar. Además se llama Mercy, lo cual tiene sentido porque significa misericordia en inglés, o gracias en francés, así que todo fue perfecto" explica Emilie Satt, del grupo musical Madame Monsieur.

Una canción con mensaje humanitario que ha sido interpretada en Francia como canción política. Para muchos franceses es una crítica a la dura política migratoria de Emmanuel Macron. Hasta la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, ha mandado mensajes de apoyo al grupo musical.

Para la ONG SOS Mediterranee supone una oportunidad para dar más visibilidad a la crisis migratoria: "Puede mostrar la crisis a países con la mente más cerrada, que están menos expuestos a la migración. Ellos también están involucrados, es un problema humano, así de simple" defiende Francis Vallat, presidente de la ONG.

No es la primera vez que la política se cuela en las propuestas musicales de Eurovisión aunque sus bases lo prohíben. Por eso tuvieron que cambiar la letra original del 'Chiki-chiki' y eliminar a Rajoy, Chávez y Zapatero. Una canción georgiana fue retirada de la competición cuando Rusia, país anfitrión del concurso, obligó a cambiar la letra de 'We won´t wanna Put in'. Por ser un juego de palabras con el presidente Putin.

Aunque en Eurovisión se vigila la política Ucrania ganó el concurso en 2016 con un tema que hablaba de las persecuciones que sufrieron los tártaros de Crimea bajo órdenes de Stalin. Por eso, quizá este año la ganadora sea 'Mercy'. La canción de Eurovisión que habla de una de las grandes crisis europeas de nuestro siglo: la crisis migratoria.