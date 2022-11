La muerte de Stanley Donen fue confirmada por uno de sus hijos, según afirma el periódico 'Chicago Tribune'.

Donen, quien también era coreógrafo, dirigió 'Singin' in the Rain' (Cantando bajo la lluvia, en español), estrenada en 1952, con Gene Kelly como protagonista.

También fue responsable de otras películas musicales legendarias como 'Seven Brides for Seven Brothers', de 1954; y 'Funny Face', de 1957, con Fred Astaire y Audrey Hepburn.

En la década de 1960, se trasladó al Reino Unido donde realizó dos de sus cintas más populares, ambas con Audrey Hepburn como protagonista 'Charade' (1963) y 'Two for the Road' (1967).

Pese a ser responsable de películas que son consideradas referencias en la historia del cine, nunca fue nominado a los Oscar, galardón que sí obtuvo a título honorífico en 1998 por "una obra marcada por la gracia, la elegancia, el ingenio y la innovación visual".

Nacido en Carolina del Sur (EEUU) en 1924, Donen comenzó a bailar cuando apenas tenía 10 años tras ver a Fred Astaire en el cine. "Vi a Fred Astaire en Flying Down to Rio cuando tenía nueve años, y cambió mi vida. Me pareció simplemente maravilloso, y mi vida no era maravillosa. La alegría de bailar música", dijo en una entrevista con 'Vanity Fair' en 2013.