Maluma anuncia su retirada temporal de la música: "Necesito tiempo para mí"

El cantante de reggaetón Maluma ha anunciado a través de un vídeo en sus redes sociales que se retira temporalmente de los escenarios para descansar y "alimentar" su espíritu: "Necesito tiempo para mí, para Juan Luis, necesito pensar, meditar, hacer yoga, orar, alimentar mi espíritu".

A pesar del susto inicial, en otro vídeo el cantante aseguraba que su retiro solo será de una semana para cargar pilas después del traseiego de su gira mundial presentando el disco F.A.M.E., un alivio para todos sus fans en el mundo: "Esta semana me enfocaré en mí, así lo haré y me voy a reportar poco por aquí, pero ya saben que no los olvido".