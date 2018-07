The Who, cabeza de cartel en el Mad Cool de Madrid y el Azkena Rock de Vitoria

Los legendarios The Who serán cabezas de cartel del festival Mad Cool en Madrid y del Azkena Rock Festival, que se celebrará en Vitoria, ambos a mediados de junio, según han adelantado los organizadores de los dos eventos.

En el caso de Madrid (16,17 y 18 de junio), el nombre de la banda británica se unirá al de otros confirmados como los de Neil Young, The Prodigy, Jane's Addiction, John Grant, Band of Horses, Caribou, Two Door Cinema Club, Michael Kiwanuka, Gary Clark Jr, Stereophonics, Enter Shikari o Hercules & Love Affair. Además, la organización ha avanzado otros grupos como Digitalism, Garbage o The Kills.

Por su parte, el Azkena Rock (los días 17 y 18 de junio), ya contaba con bandas como Primal Scream, Lucinda Williams, Gutterdämmerung feat. Henry Rollins, Blackberry Smoke, Vintage Trouble, Refused, Radio Birdman, Supersuckers o 091, según ha informado Last Tour, promotora organizadora del festival.

Dueños de "uno de los directos más salvajes y explosivos que jamás se hayan vivido sobre un escenario", The Who es una de las bandas de rock más poderosas de la historia. La revista 'Rolling Stone' llegó a decir que Roger Daltrey, Pete Townshend y los fallecidos John Entwistle y Keith Moon, componían junto a los Beatles y los Rolling Stone "la santísima trinidad del rock británico".

Originalmente llamados The Detours y, poco después High Numbers, su primer éxito les llegó bajo el nombre de The Who con su sencillo, I Can't Explain. Compuesto por Pete Townshead como una canción de amor, se convirtió para sorpresa de éste en un himno generacional, ya que muchos entendieron que expresaba la incapacidad de los jóvenes para hacerse entender.

Aprovechando el tirón de este éxito, The Who grabó su primer disco, My Generation, del que el tema que da nombre al álbum se alzó como himno juvenil, tal y como esperaba Townshead al componerlo, y se convirtió en uno de los más conocidos de toda su discografía. 'The Who Sell Out', 'Who's next' o sus óperas rock 'Tommy' y 'Quadrophenia' son sólo algunos de los grandes trabajos que le siguieron.

A finales de 2014, la banda publicó 'The Who Hits 50!', álbum que repasa sus éxitos e incluye un tema nuevo por primera vez en cerca de diez años, 'Be Lucky'. Con este disco, el cuarteto celebraba sus 50 años de carrera e iniciaba una gira, con el nombre homónimo de su último disco, que traerá a The Who en directo a Mendizabala en la próxima edición del Azkena Rock Festival.