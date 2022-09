La actriz francesa Juliette Binoche ha hecho un reclamo desde el festival de San Sebastián para "trabajar fuera de los códigos machistas". Binoche, que recibirá además el primer Premio Donostia de esta septuagésima edición, ha pedido así a las actrices ser "más independientes".

"Hay que saber rechazar papeles para no entrar en un sistema en el que solo se nos ve de cierta manera. Hay que saber saltar a lo desconocido y trabajar fuera de códigos machistas, por así decirlo", ha compartido la actriz en unas declaraciones a la prensa.

Binoche ha explicado que cuando interpreta nunca "juzga" los papeles sino que trata de "amar el papel", y busca que "en el guion haya una evolución, un recorrido interior que lo haga más humano". "El recorrido iniciático es lo que más me interesa en la interpretación como actriz", ha subrayado.

Así, ha recordado que ha trabajado en su carrera con "verdaderos artistas", entre los que ha citado a Claire Denis, de la que ha destacado que "sabe mirar".

Preguntada por si hay menos papeles para actrices maduras, ha asegurado que ella no lo siente así, ya que no le faltan trabajos quizá porque tiene "mucha suerte" o por su relación con muchos directores. No obstante, ha admitido que otras actrices "sí lo sufren".

A su juicio, hay veces que "hay que decir no al cine codificado". De este modo, ha señalado que en ocasiones, sobre todo en Estados Unidos, ha dicho "no a ser la esposa de".